Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen 3. kez ameliyat oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirdi. 2 kez ameliyat olan ve bu hafta taburcu olması beklenen Tanrıöğen, dün bir kez daha bıçak altına yattı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta hastaneden taburcu edilmesi planlanan Settar Tanrıöğen'e yapılan tetkiklerin ardından bir ameliyat daha olunmasına karar verildi. Bağ ağrıları nedeniyle dün hemen ameliyata alınan oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam edecek. Usta oyuncu hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti ekibine devam edemeyeceğini belirtti. Tanrıöğen'in vedasının ardından dizideki Abdullah Ünal karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.