Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem bugün evleniyor

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde "Semiramis" karakterine hayat veren oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatında da dikkat çeken bir dönemece girdi. Geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alan Özdemir, bugün eski basketbolcu Ersin Görkem ile hayatını birleştiriyor.

Son dönemde hem oyunculuğu hem de özel yaşamıyla gündemde olan Bestemsu Özdemir, aşk hayatında sürpriz bir gelişmeyle magazin manşetlerine taşındı. Bir dönem meslektaşı Burak Deniz ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Özdemir, uzun süredir birlikte olduğu eski basketbolcu Ersin Görkem'den geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi almıştı. Romantik anları Instagram'da paylaşan oyuncunun yüzüğünü gösterdiği kare, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Sosyal medya üzerinden sık sık mutluluk pozları veren çiftin bugün evleneceği öğrenildi. Nikâh öncesi ilk görüntüler de ortaya çıktı. Özdemir'in ata bindiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müstakbel eşi Ersin Görkem de gelin alma sırasında Özdemir'e eşlik etti.

Tören öncesi sosyal medyada hızla yayılan kareler, "Bebek mi bekliyorlar?" sorusunu yeniden gündeme getirse de çift bu konuda bir açıklama yapmadı.

Bestemsu Özdemir'in hem kariyerinde hem de özel hayatında attığı bu yeni adım, hayranları tarafından sevinçle karşılandı.