Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

"Gel Gel", "Yaz" gibi seslendirdiği şarkılarla hafızalarda yer edinen ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, yeni bir ev alarak tadilata başladı. Çift, yaklaşık 3 aydır lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor. Berkay, konuyla ilgili olarak "3 aydır otelde kalıyoruz, evimiz tadilatta" dedi.

  • Berkay, Zekeriyaköy'de bir villa satın aldı ve evin tadilatı tamamlanana kadar lüks bir otelde konaklıyor.
  • Berkay'ın avukatı, şarkıcının telif haklarından aylık 200 bin TL'den fazla geliri olduğunu açıkladı.
  • Berkay, Arda Turan ile yaşadığı anlaşmazlık davasında aylık gelirini 1000 TL olarak beyan etmişti.

"Sen Varsın" ve "Benim Hikayem" gibi şarkılarıyla tanınan Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte yeni bir yatırım yaparak Zekeriyaköy'de bir villa satın aldı. Çift, evi yenileme sürecine aldırdığı için taşınma planını erteledi ve tadilat tamamlanana kadar lüks bir otelin kral dairesinde konaklamayı tercih etti.

Yaklaşık 3 aydır otelde yaşayan Berkay, basın mensuplarına "Evimiz tadilatta, bu yüzden otelde kalıyoruz" dedi. Bir muhabirin "Gerçekten kral dairesinde mi kalıyorsunuz?" sorusuna ise, "Kendimize yetecek bir yerde konaklıyoruz" yanıtını verdi.

Bu açıklamanın ardından Berkay'ın geliri de gündeme geldi. Daha önce Arda Turan ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası açılan davada, şarkıcı aylık gelirinin 1000 TL olduğunu açıklamıştı. Turan ise aylık kazancının 300 bin euro olduğunu söylemişti.

"200 BİN TL'DEN FAZLA GELİRİ VAR"

Berkay'ın gelir beyanı tartışma konusu olunca avukatı Ayşegül Mermer açıklama yapmıştı. Mermer, şunları ifade etmişti:

"Müvekkilimin telif haklarından aylık 200 bin TL'den fazla geliri var. Daha düşük beyan etmesinin sebebi, toplumun çoğunluğunun asgari ücretle geçinmesini dikkate almasıdır. Bu yanlış anlaşılmasın; mahkemeyi veya hakimi yanıltma gibi bir amaç söz konusu değildir. Bu durum bir ceza veya hukuk davası değildir."

