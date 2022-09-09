Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti nikah masasına oturdu
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Geçtiğimiz aylarda İzmir'de nişan yüzüğü takarak evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, bugün Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu. Yarın düğün yapacak olan ikiliye tebrik mesajları yağdı.
İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy bugün Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu.
POLONEZKÖY'DE DÜĞÜN YAPACAKLAR
Çift yarın Polonezköy'de düğün yapacak. Ünlü çift nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Hayranları, ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin