Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi

Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak çiftin birlikte sosyal medyada aile pozu paylaşması, ayrılık söylentilerini bastırmış, "kriz yok" mesajı olarak yorumlanmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından, Oktay hakkında çok daha ciddi bir iddia ortaya atıldı.

TUĞÇE ARAL'DAN ŞOK AÇIKLAMA: TACİZE UĞRADIM

Dream Türk'te yayınlanan "50 Fifty" programına katılan manken ve sunucu Tuğçe Aral, programda yaptığı açıklamada evli bir oyuncunun kendisini taciz ettiğini söyledi ve bu ismin doğrudan Berk Oktay olduğunu iddia etti.

Aral'ın sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram'dan ekleyip mesaj atmaya başladı. 1 ay boyunca yazdı. Fantezilerini yazıyordu. Eşi hamile olduğu için açıklamadım. Çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kere yazdı. 2 ay önce engelledim."

AİLE PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İddiaların kamuoyuna yansımasından sadece birkaç gün önce Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, sosyal medya hesaplarından aynı anda aile fotoğrafları paylaşmıştı. "Şükür sebebim ailem" notuyla yapılan bu eş zamanlı paylaşımlar, çiftin özel hayatına dair çıkan olumsuz haberlere dolaylı bir yanıt olarak değerlendirilmişti.

BERK OKTAY CEPHESİNDEN YANIT: İDDİALAR ASILSIZ

Tuğçe Aral'ın doğrudan isim vererek yönelttiği bu suçlamalara karşı Berk Oktay cephesinden ilk resmi açıklama, oyuncunun avukatı Nagehan Boyraz aracılığıyla geldi. Yapılan yazılı açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi. Ayrıca, Oktay'ın kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Müvekkil Berk Oktay hakkında bugün yapılan ve sistematik şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik gerçekleştirilen ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Müvekkilin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilin haklarını korumaya yönelik tarafımızca gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususu tarafımızca saygıyla kamuoyuna duyurulur"