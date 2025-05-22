Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
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Havaların ısınmasıyla birlikte tatil moduna geçen Bergüzar Korel, ilk fırsatta kendini denizin serin sularına bıraktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı deniz pozuyla dikkat çeken ünlü oyuncu, "Peynir tanesi olarak iki gün önce denize düştüm" notuyla hem gülümsetti hem de tatil sezonunu resmen başlattı.

Ekranların sevilen ismi Bergüzar Korel, hem oyunculuğuyla hem de sosyal medyadaki neşeli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatil sezonunu erken açan Korel, denizden verdiği ilk pozu Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

GÜNEŞ BANYOSU YAPTI

Instagram hikâyesine koyduğu karede denizden yeni çıkmış haliyle görülen güzel oyuncu, not olarak da esprili bir yorum bıraktı: "Peynir tanesi olarak iki gün önce denize düştüm." Bu içten ve mizahi paylaşım, hayranlarının yüzünü güldürmeye yetti.

Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine giren Korel, mutlu evliliğinden üç çocuk sahibi: Ali, Han ve minik Leyla. Çocuklarını gözlerden uzak, sade bir yaşam içinde büyütmeyi tercih eden Korel, sosyal medyada ise oldukça aktif.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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