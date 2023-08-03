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Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi! Eşi Kenan Doğulu bir saniye yanından ayrılmadı

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Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti Bodrum'da tatile çıktı. Ayağındaki sakatlıktan dolayı koltuk değneği ile yürüyen Saat'e denize girmesi için eşi Kenan Doğulu destek oldu.

Eşi Kenan Doğulu ile Bodrum'a tatile giden Beren Saat, denize Doğulu'nun desteği ile girdi.

2 HAFTADIR KOLTUK DEĞNEĞİ İLE YÜRÜYOR

2 hafta önce eşi Kenan Doğulu ile yurt dışı tatiline çıkan Beren Saat talihsiz bir kaza sonucu ayağını sakatlamış, güzel oyuncu bir süre koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalmıştı.

Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi! Eşi Kenan Doğulu bir saniye yanından ayrılmadı

DENİZE GİRMESİNE YARDIM ETTİ

Beren Saat, Kenan Doğulu ile birlikte bu kez tatil için Bodrum'a gitti. Koltuk değneğiyle tatile çıkan Beren Saat, kaldıkları otelin plajında bir süre güneşlendikten sonra denize girmek istedi. Kenan Doğulu'nun yardımıyla iskeleden denize giren Beren Saat, bir süre yüzdükten locaya geri döndü.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kenan Doğulu Beren Saat Magazin Haberler

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