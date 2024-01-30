Üye Girişi
Haberler

Berdan Mardini'den yeni şarkı ve klip açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Berdan Mardini, Bahçeşehir'de bir mekanın açılış gecesinde müzikseverlerle buluştu. Şarkıcı, yeni şarkısı hakkında bilgi vererek büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Ayrıca kozmetik markasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Kanal D dizisi 'İnci Taneleri' hakkında da konuşan Mardini, dizinin başarılı olduğunu ve bundan sonraki bölümlerini kaçırmak imkansız olduğunu belirtti.

Berdan Mardini, önceki gün Bahçeşehir'de bir mekanın açılış gecesinde müzikseverlerle buluştu. Şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK TARTIŞILACAK BİR ŞARKI VE KLİP GELİYOR"

Yeni şarkısından bahseden ünlü isim, "1 Şubat'ta yeni şarkımız çıkacak. Kuaförümün yeteneğini yıllar sonra fark ettim. Söz ve müziği kuaförüme ait. Çok büyük bir sürpriz var, anlatamam. Çok gündem olacak, tartışma konusu olacak bir şarkı ve klip geliyor" dedi.

Berdan Mardiniden İnci Taneleri açıklaması Yeni bölümleri kaçırmak imkansız

"BENİ BİR KOKLAYIN ANLARSINIZ"

Mardini, sahibi olduğu kozmetik markası hakkında, "Markamıza geri dönüşler çok güzel. Herkes paylaşıyor, ünlüler de dahil. Bir de kulaktan kulağa dolaşıyor. Mükemmel bir koku, beni bir koklayın anlarsınız. Kısa lafın özü beni koklayın" açıklamasını yaptı.

"İLK BÖLÜMDEN BELLİ OLDU"

Kanal D dizisi 'İnci Taneleri'nin çok konuşulan pavyon sahnesini yorumlayan ünlü isim, "Benim için öncelikle orada gün yüzüne çıkmamış bir şarkının bu diziden sonra çıkması çok önemliydi.

Arkadaşlarımın da çok şarkıları var ama gün yüzüne çıkmıyor. Birilerinin iteklemesi lazım. Hikaye çok başarılı anlatılmış, hakikaten şarkı da çok güzel durmuş hikayenin arkasında.

Yılmaz (Erdoğan) abiyi tebrik ediyorum, güzel kaleme almış. Bundan sonraki bölümleri kaçırmak imkansız, bağımlısı yapacak. Birinci bölümden belli oldu. Başarılar diliyorum, bol reytingler" şeklinde konuştu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Berdan Mardini İnci Taneleri Bahçeşehir Sanat Ünlüler Televizyon Dizi Müzik Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

30 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Ogeday elendi mi? Survivor Ogeday neden yok 2024? Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok 2024? 30 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 30 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 30 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! CHP İzmir adayı kim oldu, belli oldu mu? (AÇIKLANDI) Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 30 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 30 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 29 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title