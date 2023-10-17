Benim Güzel Ailem... FERDİ'NİN OYNADIĞI DİZİ REYTİNGLERDE BİRİNCİ!

"Benim Güzel Ailem"in 16. bölümünde neler yaşanacak:

Sina'yı savurarak evden atan Rasim, kargaşa sonrasında Canan'a gizli gizli eve görücü çağırdığı için kızar. Ferdi'nin derdi ise rol aldığı dizisinin yayın gecesinin mahvolmasıdır.

Rasim, evden çıkıp Sina ile konuşur. Sina, mahcup bir şekilde masum olduğunu söyler. Bu sırada evden çıkan Canan, Rasim'e öfkelenir. Rasim ise Sina'yı "Bu çocuk kızımızı gerçekten seviyor" diyerek savunur. ve aklına kendi gençliği gelir…

Eve dönen Rasim, ailece Ferdi'nin dizisini gözyaşlarıyla izler.

Canan, Rasim'e Adnan'ın yüklü miktardaki borcundan ve peşinde adamlar olduğundan bahseder. Rasim ise Adnan'a yardım edeceğini söyler.

Adnan'ın anlattıklarıyla şok yaşayan Rasim, borcu ödemeyi tek bir şartla kabul eder. Rasim'in şartı ne olacaktır?

Bu arada reytinglerde dizisi birinci çıkan Ferdi, yakaladığı şöhretin keyfini sürmektedir.

Mahmut, Sina'yı Damla'yı istemekte acele etmesi için ikna eder. Sina, haberi hemen Damla'ya verip "Seni yarın istemeye geleceğiz" der… Rasim ise evde güven oylaması yapar. Oylamadan Sina'ya onay çıkınca Canan evi terk eder. Sina, Damla'yı istemeye gelecek midir?

Adnan'ın borcu yüzünden eve "Gürdüz İnşaat" tabelası asılınca Rasim, elindeki malları satar. Sina ise gizlice alacaklıyı tehdit edip durumu kurtarır. Ancak Gürdüz, Sina'nın peşine çoktan adam takmıştır.

Evde görücü telaşı yaşanırken Sina, başına geleceklerden habersiz kapıyı açar… Sina ne ile karşılaşacaktır?