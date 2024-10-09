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"Benim dışımda kimse güvende değil" diyen Sibel Can'a tepki yağıyor

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Türkiye, İstanbul Eyüpsultan'da Semih Çelik tarafından vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in ölüm haberleriyle sarsılırken magain dünyasından birçok ünlü açıklamalarına devam ederken şarkıcı Sibel Can'ın açıklamaları şoka uğrattı. Ünlü şarkıcının, 'Benim dışımda kimse güvende değil' sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Son dönemde artan kadın cinayetlerine tepkiler büyürken, ünlü isimler de görüşlerini dile getirmeye başladı. Bu isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ALDI

Kendisini güvende hissedip hissetmediği sorulan Sibel Can, "Kendi adıma güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık" dedi. Bu ifadeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Birçok takipçi, 'Sahnede bir hayranın üstüne atlarsa görürsün', 'konuşmak için konuşuyor' gibi ifadelerde bulundu.

'SİBEL BİZİ DE KORUSANA'

Sosyal medyada tartışma yaratan cümleler sonrası kişisel sosyal medya hesabından yorum getirdi. Karaca 'Sibel bizi de korusana'ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Sosyal Medya Semih Çelik Eyüpsultan Sibel Can İstanbul Türkiye 3-sayfa Magazin Yaşam Medya

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