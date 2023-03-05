Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belçikalı 30 sanatçı, depremzedeler için toplandı! Hadise yorumuyla ve hareketiyle takdir topladı

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'nın yaşadığımız deprem felaketi için hazırladığı yeni yardım kampanyası kapsamında Flaman sanatçılarla bir araya geldi. Sanatçılar, "12-12" kampanyası kapsamında "People Help the People" şarkısını seslendirdi

11 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği deprem sadece Türkiye'yi değil dünyayı da derinden sarstı. Felaketin yaşandığı gününün ardından birçok ülke maddi manevi destekleriyle Türkiye ve Suriye'nin yanında oldu.

30 FLAMAN SANATÇI BİRARAYA GELDİ

İlk günden itibaren depremzedeler için Türkiye hem de Hollanda'da düzenlenen projelere katılan Hadise, bu kez Belçika'nın yardım kampanyasına destek verdi. Başarılı popçu"12-12" adlı kampanya kapsamında 30'u aşkın Flaman sanatçı ile birlikte şarkı söyledi.

Belçikalı 30 sanatçı, depremzedeler için toplandı! Hadise yorumuyla ve hareketiyle takdir topladı

HAREKETİ TAKDİR TOPLADI

12 Flaman radyo istasyonunda yayınlanmaya başlayan şarkının klibi de YouTube'da yayına girdi. Performansıyla alkış toplayan Hadise, "Katılmamı istediklerinde hemen 'Ne zaman yapıyoruz?' diye sordum." diyerek duygularını dile getirdi.

Belçikalı 30 sanatçı, depremzedeler için toplandı! Hadise yorumuyla ve hareketiyle takdir topladı

Belçikalı 30 sanatçı, depremzedeler için toplandı! Hadise yorumuyla ve hareketiyle takdir topladı

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Belçika Flaman Hadise Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Ahmet Say:

Ordaki insanların yanına gitse moral olsa daha güzel olmazmiydi belçikaya tatile gitmişken birde reklam yapayım demiş

Cevap Yaz58Yayından Kaldır
Bay Che:

Ahmet say.moral veren birsürü gereksiz siyasetçi var zaten oralarda başkada nirşey yaptıkları yok

01Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title