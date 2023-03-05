Belçikalı 30 sanatçı, depremzedeler için toplandı! Hadise yorumuyla ve hareketiyle takdir topladı

Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'nın yaşadığımız deprem felaketi için hazırladığı yeni yardım kampanyası kapsamında Flaman sanatçılarla bir araya geldi. Sanatçılar, "12-12" kampanyası kapsamında "People Help the People" şarkısını seslendirdi

11 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği deprem sadece Türkiye'yi değil dünyayı da derinden sarstı. Felaketin yaşandığı gününün ardından birçok ülke maddi manevi destekleriyle Türkiye ve Suriye'nin yanında oldu.

30 FLAMAN SANATÇI BİRARAYA GELDİ

İlk günden itibaren depremzedeler için Türkiye hem de Hollanda'da düzenlenen projelere katılan Hadise, bu kez Belçika'nın yardım kampanyasına destek verdi. Başarılı popçu"12-12" adlı kampanya kapsamında 30'u aşkın Flaman sanatçı ile birlikte şarkı söyledi.

HAREKETİ TAKDİR TOPLADI

12 Flaman radyo istasyonunda yayınlanmaya başlayan şarkının klibi de YouTube'da yayına girdi. Performansıyla alkış toplayan Hadise, "Katılmamı istediklerinde hemen 'Ne zaman yapıyoruz?' diye sordum." diyerek duygularını dile getirdi.