Bekaret itirafıyla şaşkına çeviren Merve Taşkın, bir göğsü açık bir göğsü kapalı poz verdi

Sosyal medya hesabı üzerinden "Bekaretimi kaybettim" diyerek yaptığı açıklama nedeniyle günlerce konuşulan fenomen Merve Taşkın, yeteri kadar takipçiye ulaşamamasının ardından sınırları zorladı. Taşkın bir göğsü açık bir göğsü kapalı şekilde takipçi toplamaya çalıştı.

Instagram'dan paylaştığı pozların yanı sıra Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'la yaşadığı olay nedeniyle adını duyuran fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından "Bekaretimi kaybettim, meraktan yaptım" diyerek büyük şaşkınlık yaratmıştı. Fenomen isim son olarak sosyal medya üzerinden fotoğraflarını satmaya başladı.

İSTEDİĞİ TAKİPÇİ SAYISINA ULAŞAMADI İDDİASI

Ancak iddialara göre Taşkın, istediği takipçi sayısına ulaşamadı. Bu nedenle yeni bir yönteme başvuran Taşkın, yeni pozlarında takipçi sayılarını artırmak için sınırları zorladı. Taşkın, bir göğsünü açıp diğer göğsünü kapatarak poz verdi.

İşte Taşkın'ın o pozu: