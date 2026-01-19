Haberler

İki efsane yıllar sonra karşılaştı, o anları türkü söyleyerek taçlandırdı
Güncelleme:
Türk Halk Müziği'nin efsanesi Bedia Akartürk ile Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gökhan Güney, yıllar sonra Samsun'da karşılaşarak, duygusal anlar yaşadı ve türkü söyleyerek buluşmalarını taçlandırdılar.

Türk Halk Müziği'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Gökhan Güney, yıllar sonra Samsun'da karşılaştı. Spontane gelişen anlarda iki usta sanatçı, o özel buluşmayı türkü söyleyerek taçlandırdı.

Yıllar önce bir turnede birlikte sahne alan iki usta isim, aradan geçen uzun zamanın ardından yollarının Samsun'da kesişmesiyle duygusal bir buluşmaya imza attı. Samsun FBM Tıp Merkezi'nde yaşanan karşılaşma anında sanatçılar birbirlerine türkü söyleyerek sarıldı. O anları kaydeden ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, "En son yıllar önce bir turnede birlikte sahne almışlardı. Yıllar sonra yolları Samsun'da kesişti. Samsun FBM'de misafirimiz oldular. Spontane gelişen bu buluşma anı gerçekten görülmeye değerdi. Bu iki efsane isim, benim hayatımda da çok özel bir yere sahip. Tarihe not düşmek adına, bu çok özel iki insanın buluşmasından kısa bir kesiti paylaşıma değer buldum. Allah sizlere sağlıklı ve güzel ömürler versin ve hep hayatımızda olun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
500

