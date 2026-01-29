Haberler

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brooklyn Beckham ile ailesi David ve Victoria Beckham arasındaki kriz derinleşirken, eşi Nicola Peltz'in milyarder babasından aldığı iddia edilen aylık 1 milyon dolarlık harçlık magazin gündemine damga vurdu.

Victoria ve David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile ailesi arasında yaşanan gerilim, magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

AŞK PAYLAŞIMIYLA BİRLİK MESAJI

Hafta başında anne ve babasını "manipülasyon" ile suçlayan Brooklyn Beckham, son paylaşımında eşi Nicola Peltz ile birlikte görüntülendi. Eric Clapton'ın "Wonderful Tonight" şarkısı eşliğinde yemek yiyen ve köpekleriyle vakit geçiren çiftin bu paylaşımı, David ve Victoria Beckham'a karşı birlik mesajı olarak yorumlandı.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

KRİZİN FİTİLİ DÜĞÜNDE ATEŞLENDİ

Aile içindeki gerilimin temelinde, 2022 yılında gerçekleşen düğün sırasında Victoria Beckham'ın, gelini Nicola Peltz'in dans edeceği şarkıyı "çaldığı" iddiası bulunuyor. Brooklyn Beckham, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada ailesiyle barışmak istemediğini ve uzun süredir susturulduğunu dile getirmişti.

BECKHAM CEPHESİ SESSİZ

Victoria ve David Beckham cephesi ise yaşananlara ilişkin sessizliğini sürdürüyor. Victoria Beckham'ın Paris'te aldığı onur nişanı töreninde oğlunun adını anmaması, aile içindeki kopuşun boyutunu gözler önüne serdi.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

1 MİLYON DOLAR HARÇLIK

Yaşanan gelişmelerin ardından Nicola Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz de magazin gündeminin merkezine yerleşti. İddialara göre Nelson Peltz, kızına her ay 1 milyon dolar, yaklaşık 42 milyon TL tutarında harçlık veriyor.

GERİ DÖNÜŞSÜZ NOKTA

Page Six'e konuşan ve aileye yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Brooklyn Beckham'ın anne ve babasıyla ilişkisinde geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini ifade etti. Kaynağa göre çift, ilişkileri onarmak adına kapalı kapılar ardında birçok girişimde bulundu ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü