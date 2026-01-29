Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Victoria ve David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile ailesi arasında yaşanan gerilim, magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

AŞK PAYLAŞIMIYLA BİRLİK MESAJI

Hafta başında anne ve babasını "manipülasyon" ile suçlayan Brooklyn Beckham, son paylaşımında eşi Nicola Peltz ile birlikte görüntülendi. Eric Clapton'ın "Wonderful Tonight" şarkısı eşliğinde yemek yiyen ve köpekleriyle vakit geçiren çiftin bu paylaşımı, David ve Victoria Beckham'a karşı birlik mesajı olarak yorumlandı.

KRİZİN FİTİLİ DÜĞÜNDE ATEŞLENDİ

Aile içindeki gerilimin temelinde, 2022 yılında gerçekleşen düğün sırasında Victoria Beckham'ın, gelini Nicola Peltz'in dans edeceği şarkıyı "çaldığı" iddiası bulunuyor. Brooklyn Beckham, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada ailesiyle barışmak istemediğini ve uzun süredir susturulduğunu dile getirmişti.

BECKHAM CEPHESİ SESSİZ

Victoria ve David Beckham cephesi ise yaşananlara ilişkin sessizliğini sürdürüyor. Victoria Beckham'ın Paris'te aldığı onur nişanı töreninde oğlunun adını anmaması, aile içindeki kopuşun boyutunu gözler önüne serdi.

1 MİLYON DOLAR HARÇLIK

Yaşanan gelişmelerin ardından Nicola Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz de magazin gündeminin merkezine yerleşti. İddialara göre Nelson Peltz, kızına her ay 1 milyon dolar, yaklaşık 42 milyon TL tutarında harçlık veriyor.

GERİ DÖNÜŞSÜZ NOKTA

Page Six'e konuşan ve aileye yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Brooklyn Beckham'ın anne ve babasıyla ilişkisinde geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini ifade etti. Kaynağa göre çift, ilişkileri onarmak adına kapalı kapılar ardında birçok girişimde bulundu ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.