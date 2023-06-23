Bebek'te ünlü oyuncunun kaza anı kamerada

Motosikletiyle ilerlediği esnada aniden açılan otomobil kapısına çarpan Görkem Sevindik'in eli kırıldı

İSTANBUL - Bebek'te oyuncu Görkem Sevindik motosikletiyle ilerlediği esnada aniden açılan otomobil kapısına çarparak kaza yaptı. Eli kırılan oyuncunun yaşadığı kaza kamerada yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Bebek istikametine giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duran bir araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı. Kaza sonucu yola savrulan motosikletteki Görkem Sevindik elinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Sevindik'in yardımına koştu. Elinde kırık oluştuğu belirlenen Görkem Sevindik telefonla arkadaşını aradı. Ardından hemen arkadaşına haber verdi. Arkadaşıyla birlikte hastaneye giden Sevindik'in kırıklar olan elinin alçıya alındığı öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, oyuncu motosikletiyle seyir halindeyken aniden açılan otomobil kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan oyuncunun yardımına vatandaşlar koşuyor.