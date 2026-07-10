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Bebek haberine yalanlama! Başak Dizer: Hamile değilim

Bebek haberine yalanlama! Başak Dizer: Hamile değilim
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Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile ikinci kez anne-baba olacakları yönündeki hamilelik iddialarını "Hayır, doğru değil" diyerek kesin bir dille yalanladı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in ikinci kez bebek sahibi olacağı iddia edildi. Basında yer alan haberlerin ardından ünlü çiftten açıklama geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın ulaştığı Başak Dizer, hamilelik iddialarını net bir dille reddetti. Dizer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayır, doğru değil" ifadesini kullanarak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 2016 yılında evlenen ve 2022 de Kurt Efe adında bir erkek çocukları olan çift, bu açıklamayla iddialara son noktayı koydu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

e bana ne ister ol ister olma

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