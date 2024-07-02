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Beauty Of Turkey 2024 güzellik yarışması büyük finali görkemli törenle gerçekleşti

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Beauty Of Turkey 2024 güzellik yarışmasının büyük finali, Ankara Hilton Inn Garden'da görkemli bir törenle gerçekleşti. Yarışmada Ezgi Demiralp Queen seçilirken, Yaren Küçük, Pınar Aşar ve Gurbet Bozkurt sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü oldu.

Beauty Of Turkey 2024'ün büyük finali gerçekleşti. Sunuculuğunu Uğur Arslan ve Elif Güçkıran'ın yaptığı etkinliğe medya ve iş dünyasından önemli isimler katılım sağladı.

Dans gösterileri ve sanatçı performanslarıyla renklenen gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mehmet Burak Torun ve Onur Metin Şavluk gibi alanında uzman isimlerin organizasyonu üstlenmesi, etkinliğin kalitesini ve popülerliğini artırmış oldu.

YARIŞMANIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Yarışmada Ezgi Demiralp'in Queen seçilmesi, onun için muhteşem bir başarı oldu. Yaren Küçük, Pınar Aşar ve Gurbet Bozkurt'un da sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü olmaları, yeteneklerinin ve güzelliklerinin takdir edildiğini gösterdi.

GÖZLER ŞİMDİ GELECEK YIL DÜZENLENECEK ETKİNLİKTE

Bu etkinlik, Türkiye'nin güzellik ve moda dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Tüm katılımcıları ve kazananları içtenlikle tebrik ediyoruz. Beauty Of Turkey 2024, gelecek yıllarda da büyük bir merakla beklenecek gibi görünüyor.

Beauty Of Turkey 2024 güzellik yarışması büyük finali görkemli törenle gerçekleşti

Ödül alan önemli bazı firmalar ve isimler ise şu şekilde;

  • Yılın En İyi İş Adamı- Aydın Mısıroğlu
  • Yılın En İyi Dövmecisi Vegas TattooArt(Mustafa Kabasakal)
  • Yılın En İyi Ulaşım Firması- Calıkıran Turizm
  • Yılın En İyi Oteli- Hilton Garden Inn Hotel
  • Yılın En İyi Spor Yorumcusu- Güvenç Kurtar
  • Yılın En İyi Modacısı- Hafize Ayık
  • Yılın En İyi Erkek Kombin Giyim Mağazası- Arden Men'sWear
  • En İyi Çıkış Yapan Cafe – Rozas Tatstes
  • En İyi İçerik Üretici Fenomenler- Muhammed Nur Nahya-Yellowossi
  • Yılın En İyi Sulama Firması- Duhan Sulama(Özgür Hacıköylü)
  • Yılın En İyi Sosyal Medya Uzmanı- Kaan Gündüz
  • Yılın En İyi İnternet Editörü- Ümit Aydın
  • En İyi Fenomen- Bülent Mert
  • En İyi Influencer Ajans Sahibi-Barbaros Dikmen
Kaynak: Haberler.com / Magazin

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