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BBG Melih yıllar sonra görüntülendi! Değişimi de mesleği de şaşırttı

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Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden Melih Değirmenci yıllar sonra bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Değirmenci, bir oyunculuk ajansında menajerlik yaptığını belirtti.

2000 yılında ekrana gelen ve yayınlandığı döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor (BBG) yarışmasının birincisi Melih Değirmenci değişimiyle dikkat çekti.

Katıldığı davette gazetecilerden kaçamayan Değirmenci, muhabirin "Biri hala bizi gözetliyor mu?" sorusuna karşılık "Artık bitti bitti, aradan 20 seneden fazla geçti" cevabını verdi.

"KAMERA ARKASINA GEÇTİM"

Sektörden uzaklaşmadığını belirten Melih Değirmenci, "Bizim kamera önüyle başlayan bir hikayemiz var. Daha sonrasında güzel sanatlar, oyunculuk derken biraz daha kamera arkasına geçtim. Bir cast ajansında menajerlik yapıyorum" dedi.

BBG Melih yıllar sonra görüntülendi! Değişimi de mesleği de şaşırttı

BBG Melih yıllar sonra görüntülendi! Değişimi de mesleği de şaşırttı

BBG Melih yıllar sonra görüntülendi! Değişimi de mesleği de şaşırttı

BBG Melih yıllar sonra görüntülendi! Değişimi de mesleği de şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (1)

Ferit Er:

parayi zamaninda buldu sirkeciden assa kasimpasa

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