Bbc İçin Akın Akınözü ile Röportaj Yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bbc İçin Akın Akınözü ile Röportaj Yaptı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Bbc İçin Akın Akınözü ile Röportaj Yaptı

Hollywood yıldızlarıyla yaptığı röportajlarla tanınan İngiliz gazeteci Myra Ali, BBC için Akın Akınözü ile röportaj yaptı

Myra Ali 33 yaşında, Pakistan asıllı Londra'da yaşayan bir İngiliz. Doğuştan halk arasında Kelebek hastalığı diye bilinen kalıtsal epidermolysis bullosa hastalığına sahip. Myra Ali, son dönem Jake Gyllenhaal, Tom Holland, Jamie Foxx'un da aralarında olduğu birçok Hollywood yıldızıyla yaptığı röportajlarla adını duyurdu. Şimdi de adını tüm dünyada duyuran ünlü oyuncu Akın Akınözü ile BBC için online röportaj yaptı.

Myra Ali, röportaj sonrası şu paylaşımı yaptı: İnanılmaz Türk aktör Akın Akınözü... Tanıştığım en karizmatik, en tatlı adamla röportaj yaptım! Onunla Türk kahvaltısı yapmak için İstanbul'a gitmek için sabırsızlanıyorum ve o Londra'ya geldiğinde annemin biriyani'sini yiyecek..."
Bbc İçin Akın Akınözü ile Röportaj Yaptı

Snob Magazin / Magazin

Akın Akınözü, Hollywood, Röportaj, Londra, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title