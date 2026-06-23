Haberler

Gençlerle buluşan Bayhan: "Şarkılara dalıp gidiyorum"

Gençlerle buluşan Bayhan: 'Şarkılara dalıp gidiyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında gençlerle buluşan şarkıcı ve eski Survivor yarışmacısı Bayhan Gürhan, müziği içinden geldiği gibi söylediğini, şarkılara dalıp gittiğini ve dinleyicilerle sevgi bağı kurduğunu söyledi.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında kente gelen şarkıcı ve eski Survivor yarışmacısı Bayhan Gürhan, şarkıları içinden geldiği gibi söylediğini belirterek, "Şarkı söylerken nasıl bir etki bıraktığımı çok fazla bilmiyorum çünkü şarkılara dalıp gidiyorum" dedi.

Eski şarkılara yaptığı yorumlarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Bayhan Gürhan, Samsun Gençlik Platformu'nun düzenlediği söyleşide gençlerle bir araya geldi. Müzik kariyerinin ilk yıllarıyla bugünkü sanat anlayışını karşılaştıran Bayhan, zamanla eserleri daha bilinçli ve kontrollü yorumlamaya başladığını ifade etti.

Müziğin kendisi için sürekli bir öğrenme süreci olduğunu vurgulayan Bayhan, dinleyicileriyle kurduğu bağın temelinde sevginin bulunduğunu söyledi. Bir işi severek, hissederek ve inanarak yapmanın başarıyı beraberinde getirdiğini dile getiren sanatçı, "Söylediğim şarkılarla dinleyiciler arasında bağ kurmamı sağlayan şey sevgidir. Karşılıklı sevgi, birbirimizi sevmektir. Esas olan sevmek ve sevilmektir. Bir işi severek yaptığınızda, hissederek ve inanarak yaptığınızda o her zaman amacına ulaşıyor. Biz de sevgiyle alakalı amacımıza ulaştık ve böyle de devam ediyoruz" diye konuştu.

Sahnedeki performanslarını önceden planlanmış kalıplar yerine duygularıyla şekillendirdiğini belirten Bayhan, şarkıları seslendirirken kendisini müziğin akışına bıraktığını ifade etti. Sanatçı, "Şarkıları içimden geldiği gibi söylüyorum. Söylerken nasıl bir etki bıraktığımı çok fazla bilmiyorum çünkü şarkılara dalıp gidiyorum. Muhtemelen dinleyicilerle birlikte bütün bir duyguya ilerliyoruzdur. Anda yolculuk yapıyoruz. Şarkı söylerken de bir yolculuk içerisinde oluyoruz, anı yaşıyoruz" dedi.

Gençlere ayrı bir önem verdiğini de dile getiren Bayhan, kendisinden destek isteyen gençlerin yanında olmaya çalıştığını belirterek, "Gençleri ayrı seviyorum. Onları her zaman desteklemek için çaba sarf ediyorum. Bir şeyler yapmak isteyen, arzu eden gençler destek istediğinde her zaman onların yanında olmaya gayret ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de deprem! 2 isim daha görevden alındı
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti

Trump açıkladı! 18 saatlik zirveden çıkan karar dünyayı şaşırtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi

Mert Hakan'dan gelen görüntü taraftarlarda şaşkınlık yarattı
Kent merkezinde sıra dışı manzara! Herkes gölge aradı

Kent merkezinde sıra dışı manzara! Herkes gölge aradı
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler

NATO Zirvesi öncesi 208 gözaltı! Evlerinden neler çıktı neler
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi

Uçak almaya gidiyor! Fenerbahçe'den bir yıldız transferi daha
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü