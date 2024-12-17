Batuhan Karacakaya aşkını ilan etti! Sevgilisini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle adını duyuran ve son olarak Survivor 2024 yarışmasında yer alan Batuhan Karacakaya, yeni aşkını ilan etti.

SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile birlikte olduğu fotoğrafı Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaştı. Karacakaya'nın sevgilisini görenler "Turnayı gözünden vurmuşsun" diyemeden edemedi.

İşte Batuhan Karacakaya'nın o paylaşımı;