Başkent'te Orhan Gencebay sevgisi sokaklara taştı - Haberler

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Orhan Gencebay Ankara'da Müzik Akademisi açılışına katıldı

ANKARA - Ünlü besteci Orhan Gencebay Ankara'nın Sincan ilçesinde açılan Sincan Belediyesi Müzik Akademisi'nin açılışına katıldı. 77 yaşındaki müzisyene Sincanlıların ilgisi yoğundu.

Sincan Belediyesi'nin Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde açtığı Belediye Müzik Akademisi'nin açılışına katılan Orhan Gencebay'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Yoğun ilgi ile karşılanan Gencebay, sanata ve sanatçıya olan önemin artması gerektiği vurgusunu yaptı.

Açılış töreninde paylaşma ve sahiplik vurgusu yapan Gencebay "Benim eserlerimden oluşan bir konser. Sevgili başkanım ve müziğin başkanı kardeşim, herkesi kutluyorum, teşekkür ediyorum, berhudar olun. Her şey çok daha iyi olacak; paylaştıkça, bilgilendikçe. Birbirimizi sevelim, sayalım, ilgilenelim ve sahip çıkalım. İyi ve doğru olan haklı olan güçlüdür evelallah" diye konuştu.

"Ben bir müzik adamıyım"

Konuşmasına kürsüde devam eden Gencebay duygulandığını belirterek, "Böyle bir ortamı ilk defa yaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde de bir müzik okulu kuruluşu vardı; orada da duygulanmıştım. Şu anda da aynı duygulardayım ve buna şiddetle de ihtiyacımız var. Sizlerin de buna ön ayak olmanız lazım. Müzisyen canlarımın ve dostlarımın hissetmesi ve daha iyi olmak adına yaptıkları her hareket beni son derece mutlu eder. Çünkü ben bir müzik adamıyım" ifadelerini kullandı.

"Senaryoyu cumhurbaşkanımıza götüreceğiz"

Önümüzdeki günlerde sanatçı sorunları ile ilgili Cumhurbaşkanı ile görüşme yapacaklarını aktaran Gencebay "Masaya oturacağız ilerleyen zamanlarda camia ile ilgili. Oturağız, kararlar alacağız. Bir senaryo olacak; kurtuluş ve daha iyi olması için. O senaryoyu cumhurbaşkanımıza götüreceğiz. Gerçi kendisi zaten bu konulara vakıf. Ben de onun başının etini çok yedim ve anlattım ona. Çok ilgilidir. Fahrettin Altun'a ve Fuat Oktay'a herkese söyledik yakında geleceğiz diye. Biz henüz hazırlanamadık" dedi.

Program sonunda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise Orhan Gencabay'ın müzik konusundaki hassasiyetine dikkati çekerek, "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz ve pandemi nedeniyle açılışını bugün yapmak nasip oldu. Açılış adete bir şölene dönüştü. Çünkü duayen sanatçımız Orhan Gencebay'ı ağırladık. Burada onunla olmak çok güzel bir duyguydu. Müzik dünyamızın adeta güneşi Orhan Gencebay. Kendisi ömrünü Türk Müziği'ne feda etmiş. Türk Müziği'nin derinliğini, geleceğe dönük vizyonunu bunun yeni nesillere aktarılması noktasında çok yüksek hassasiyet taşıyan bir isim. Biz de zaten bu amaç ve bu zihniyetle burayı açtık" diye konuştu.