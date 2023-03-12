Başım Belada 3.bölüm fragmanı izle! Başım Belada yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Başım Belada yeni bölümde ne olacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Başım Belada'nın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. 3. bölümü ile seyircileri ekranlara kilitleyen Başım Belada dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Arama motorlarında Başım Belada yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu aratılıyor. Peki, Başım Belada yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...

Başım Belada 3.bölüm fragmanı izle! Başrolünde Kerem Cem'in yer aldığı aldığı Başım Belada dizisi ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Başım Belada dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başım Belada yeni bölüm fragmanı izle! Başım Belada fragman izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Başım Belada yeni bölüm fragman izleme linki!

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.

BAŞIM BELADA OYUNCU KADROSU!



Keremcem (Azam)

Merih Öztürk (Leyla)

Kaan Taşaner (Çağdaş)

Umut Oğuz (Pele)

Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel)

Yağmur Öztürk (Melike)

Ali Çatalbaş (Tayfur)

Zeynep Kumral (Narin)

Ali İpin (Hikmet)

Nazan Diper (Şerife)

Yiğit Ege Yazar (Buğra)

Bilgesu Kural (Berna)

Ferdi Kurtuldu (Timur)

Orhan Eşkin (Oktay)

Berke Üzrek (Badi Uğur)

Burakhan Yılmaz (Safa)

Sevinç Kıranlı (Vildan)

Bade Arazlı (Işıl)

Murat Akkoyunlu (Üstün)

Ayçin İnci (Melis)

BAŞIM BELADA 3.BÖLÜM FRAGMANI!

Başım Belada yeni bölüm fragman izleme linki araştırılıyor. Başım Belada 3.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.