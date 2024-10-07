'Başıboş hayvanları değil, başıboş psikopatları sokaktan toplayın!

Megastar Tarkan geçtiğimiz günlerde vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesine yönelik kadınların gerçekleştirdikleri eylemlere destek verdiğini duyurdu.

'ERKEKLİĞİMDEN UTANIR OLDUM TÜM KALBİMLE YANINIZDAYIM'

İkbal Uzuner'in katledildiği Sur'un önünde toplanan ve eylem yapan kadınların fotoğraflarını paylaşan Megastar,

"Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın... Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar" sözleriyle eyleme destek verdi.

'BAŞIBOŞ HAYVANLARI DEĞİL BAŞIBOŞ PSİKOPATLARI TOPLAYIN'

Daha sonra yeniden bir paylaşımda bulunan Megastar, sokak hayvanlarının toplatılmasına kanununa atıfta bulunarak, " Başıboş hayvanları değil, başıboş psikopatları toplayın güvenli sokaklar istiyoruz" dedi.