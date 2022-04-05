Seyhan Soylu'nun sunumuyla Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programı, kanal yönetimiyle yaşanan sorunlardan dolayı YouTube'da canlı olarak yayınlanmaya başladı. Seyhan Soylu, Özlem Uçar, Nurettin Soydan Nurcan Sabur, Erol Köse, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci, Ebru Polat, Yeliz Yeşilmen, Pınar Eliçe ve Başak Çokan'ın kadrosunda yer aldığı programa sürpriz bir isim daha eklendi.

GÖKAY KALAYCIOĞLU MODERATÖRLÜK YAPACAK

Hafta sonu Uçankuş TV'de yayınlanan magazin programlarıyla adını geniş bir kitleye duyuran başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Al Sana Haber programının kadrosuna dahil oldu. Kalaycıoğlu, Seyhan Soylu'nun sağlık sorunlarından dolayı programa 1 ay ara vermesinden dolayı moderatörlük yapacak. Soylu'nun programa dönmesinin ardından da Kalaycıoğlu, Al Sana Haber kariyerine yorumcu olarak devam edecek.

CANLI YAYINDA GÖREVİNİ DEVRETTİ

7 ay önce köpeğinin dışkısına basarak düşen Seyhan Soylu'nun kalbinin üstündeki kaburgası kırıldı. Kırılan kaburga da Soylu'nun sol göğsündeki silikonunun patlamasına neden oldu. 7 aydır olması gereken ameliyatı erteleyen Soylu, dünkü canlı yayında görevini Gökay Kalaycıoğlu'na devrederek ara verdi.

"AMELİYAT MASASINDAN KALKAMAZSAM HAKKINIZI HELAL EDİN"

Canlı yayın başladıktan sonra programa gelen Gökay Kalaycıoğu ile Seyhan Soylu, izleyicilerin önünde anlaşma imzaladılar. Ciddi bir operasyon geçireceği için sevenlerinden helallik isteyen Soylu, "Kırık kaburgam silikonumu patlattı. Hem kaburgamı hem de silikonları yenilemem gerek. Patlak lastikle yola devam edilmez. Olur ya ağır bir ameliyat olacağım. Masadan kalkamazsam bana hayatınızdan ayırdığınız vakit için hem basın mensuplarına, hem de izleyicilerim hakkını helal etsin. Bir süreliğine '' Alsana Haber '' de yokum. Ama gözüm arkada değil. Masada birbirinden değerli isimler var. Başak Çokan bu işte gerçekten önemli bir imza. Nihat Doğan ile programı ikimiz götürüyorduk. Keza basın ayağında Türkiye'nin en önemli isimleri Nurettin Soydan ve Nurcan Sabur var. Aramıza yeni katılan Pınar Eliçe çok önemli bir isim ve şahsiyet. Onun gibi bir hanımefendi ile aynı masada olmak bize gurur verir. Nurcan Sabur ise yıllarca hem ağabeyim hem dostum hem de hocam oldu. Tayyar Işıksaçan gibi Nurcan Sabur ve Nurettin Soydan gibi isimlerin olması bizim için gurur verici. Ve her gün değişken yorumcuları olan programda, Tuğba Ekinci, Bahar Candan, Yeliz Yeşilmen, Hülya Uğur, Hakan Solaker, Ebru Polat, İsmail Bay, Sevim Alan, Adrian Öztürk ve tüm teknik ekibimiz hakkınızı helal edin. Gidip de dönmemek var. Ameliyat 7 saat sürecek" dedi.

"YERİME GÖKAY KALAYCIOĞLU BAKACAK"

Sözlerine devam eden Soylu, "Sağlık sorunlarım nedeniyle Nisan ayı boyunca yerime Gökay Kalaycıoğlu moderatörlük yapacak.Sonrasında da haftada bir gün programda yorumculuk yapmaya devam edecek ve yeni başlayacağım başka bir projeyi de yönetecek. Dediğim gibi masada hepiniz birbirinden değerli ve işinde ehil olan isimlersiniz. Kimseye yöneticilik yapmak haddimiz değil bizler sadece renk katıyoruz. Hepiniz onur verdiniz, şeref verdiniz. Tüm sevenlerim hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.