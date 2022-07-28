Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinde başrol oynayacak
Son olarak final yapan Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni projesi netleşti. Başarılı oyuncu, Star TV'de yayınlanacak olan "Çöp Adam" dizisinde başrol oynayacak.
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Yer aldığı her dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra Disney Plus ile anlaştı ve "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner oldu. Yoğun bir iş temposu bulunan oyuncunun bir diziyle daha anlaştığı ortaya çıktı.
PARTNERİ BİLİNMİYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaygılaroğlu, OGM Pictures'ın Star TV için çekeceği diziyle görüşüyor. Projenin kod adı ise 'Çöp Adam' olarak belirlendi. Dizide saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikayesi ekrana taşınacak. Yönetmeni ve oyuncu kadrosunun henüz netleşmediği dizide Kaygılaroğlu'na kimin eşlik edeceği de bilinmiyor.