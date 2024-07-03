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Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor

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Başarılı oyuncu Kerem Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile bugün nikah masasına oturacak.

Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, daha önce Selen Sevyen ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı tercih etmeyen oyuncu, bugün İstanbul Sedef Adası'nda nikah masasına oturacak. Ünlü ismin nasıl bir tören planladığı ve kimleri çağırdığı da merak konusu oldu.

Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor

Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor

Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Kerem Kupacı Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Zulkarneyn :

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