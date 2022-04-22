Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı

Yıllar önce hazırladığı Konuşanlar programını YouTube'da kanalında yayınlayan Hasan Can Kaya, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer oldu. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar'ın yanı sıra Bir Yeraltı Sit-com'u adlı dizide oynayan Kaya, aynı zamanda yurt dışında gösteriler yapmaya başladı.

2,5 MİLYON TAKİPÇİYE YÜKSELDİ

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kaya'nın aktif bir şekilde paylaşımlar yaptığı Instagram hesabı 2,5 milyon takipçiye ulaştı.

GÖSTERİSİNİN BİLETLERİ TÜKENDİ

Hasan Can Kaya, Avrupa turnesi kapsamında21 Mayıs'ta Almanya'da gösteri yapacak. Ünlü ismin bir ay önceden satışa çıkan gösterisinin biletleri kısa sürede tükendi.

Hasan Can Kaya'nın gösteri takvimi ise şu şekilde: