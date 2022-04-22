Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı - Haberler

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Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programıyla şöhreti yakalayan Hasan Can Kaya, dizi ve gösterileriyle adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaya'nın Instagram'daki takipçisi sayısı da 2,5 milyona ulaştı.

Yıllar önce hazırladığı Konuşanlar programını YouTube'da kanalında yayınlayan Hasan Can Kaya, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer oldu. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar'ın yanı sıra Bir Yeraltı Sit-com'u adlı dizide oynayan Kaya, aynı zamanda yurt dışında gösteriler yapmaya başladı.

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kaya'nın aktif bir şekilde paylaşımlar yaptığı Instagram hesabı 2,5 milyon takipçiye ulaştı.

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı

Hasan Can Kaya, Avrupa turnesi kapsamında21 Mayıs'ta Almanya'da gösteri yapacak. Ünlü ismin bir ay önceden satışa çıkan gösterisinin biletleri kısa sürede tükendi.

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı

  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 7 Mayıs 2022 Cumartesi Amsterdam – Rai - Hollanda
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 8 Mayıs 2022 Pazar Wien – Stadthalle - Avusturya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 20 Mayıs 2022 Pazartesi Offenbach – Stadthalle Offenbach - Almanya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 21 Mayıs 2022 Salı Stuttgart –Porsche-Arena - Almanya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 22 Mayıs 2022 Çarşamba Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle - Almanya

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hasan Can Kaya, Instagram, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

SMMM:

Bu adamın takipçi sayısındaki artışı ülkedeki cahil entel kesimin oranına paraleldir.

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