Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi

Son olarak Şevval Sam ve Caner Cindoruk ile Yan Oda dizisinde başrol oynayan Başak Daşman, şimdilerde yeni filmi Annem Hakkında'nın çekimlerine başladı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu, evlendi.

Kısa süre önce nişanlanan Onur Altun ile Başak Daşman, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde sessiz sedasız evlendi. Çiftin nikah törenine aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. İkili düğün yerine nikah sonrası yakınlarıyla eğlendi. Başak Daşman nikahında beyaz derin göğüs dekolteli uzun bir elbise tercih etti.

Başak Daşman, 2010'da meslektaşı Sinan Albayrak ile evlenmiş ancak 1 yıl sonra boşanmışlardı.

İşte çiftin nikahından kareler...