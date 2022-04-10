Bartu Küçükçağlayan'dan dikkat çeken sözler! "Hasan Can karıma bebiş dedi" - Haberler

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Bartu Küçükçağlayan'dan dikkat çeken sözler! "Hasan Can karıma bebiş dedi"

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Oyuncu Bartu Küçükçağlayan spor yazarı Mehmet Demirkol'un sunduğu YouTube programına konuk oldu. Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile ilgili ilginç bir anısını anlattı. Oyuncu ünlü komedyenin, karısına "Bebiş" dediğini dile getirdi.

Bartu Küçükçağlayan, "Keyif aldığın program hangisi?" diye yöneltilen soruya, Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programı cevabını verdi. Sevilen oyuncu daha sonra ise şimdilerde büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"EŞİME 'BEBİŞ' DEDİ"

Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile eşi arasında yaşanan gerginliği anlattı. Hasan Can Kaya'nın, eşi Merve Özgüle'ye "Bebiş" dediğini söyleyen Küçükçağlayan, Kaya'nın "Tamam hayatım" yanıtını verdiğini söyledi. Ancak eşi Özgüle "Bana hayatım da deme" deyince Kaya'nın, "Ne diyeceğim ben sana" ifadelerini kullandığı ve bu durumun ortamda gergin bir havaya neden olduğunu belirtti.

Bartu Küçükçağlayan'dan gerginlik yaratan Hasan Can Kaya itirafı! 'Karıma bebiş dedi'

"ŞİMDİ GÖRSE TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAYACAK"

"Şimdi Merve Hasan Can'ı görse tükürdüğünü yalayacak pozisyona geldi." diyen Küçükçağlayan sözlerini, "Biz evde hamilelik sürecinde Konuşanlar izliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

Bartu Küçükçağlayan'dan gerginlik yaratan Hasan Can Kaya itirafı! 'Karıma bebiş dedi'

Bartu Küçükçağlayan'dan gerginlik yaratan Hasan Can Kaya itirafı! 'Karıma bebiş dedi'

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Bartu Küçükçağlayan, Mehmet Demirkol, Hasan Can Kaya, Magazin, Haberler

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