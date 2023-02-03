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Barış Manço... VEFATININ 24. YILINDA ANILDI!

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Barış Manço... VEFATININ 24. YILINDA ANILDI!

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço’nun aramızdan ayrılışının 24. yılında Kadıköy Belediyesi tarafından Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma etkinliği düzenlendi.

' Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz' adlı etkinlikte, Barış Manço'nun önderliğinde 1972 yılında kurulan Kurtalan Ekspres müzik grubu sahne aldı.

Kadıköy Belediyesi'nin Manço Ailesi ve Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço'nun Moda'daki evi de ziyaretçilere açıldı.

Manço'nun evinde gitarı, plakları, özel eşyaları, aksesuarları, giysileri, takıları, kendi çalışması tablolar ve orijinal konser afişleri yer alıyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Magazin Haberler

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