Barış Manço'nun 28 yıl önce 2023'le ilgili söyledikleri viral oldu

1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun 1995 yılında Osaka'da verdiği konserde 2023'le ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. 2023 isimli bir şarkı yapan Manço, "O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak. Ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar Osaka'ya gelerek bu şarkıyı çalmak istiyorum" diyor.

Türkiye'nin unutulmaz sanatçısı Barış Manço 1999 yılında hayatını kaybetti. Onlarca şarkıya imza atan Manço'nun 1995 yılında Osaka'da verdiği konserde söyledikleri ise viral oldu.

"2023'TE CUMHURİYETİMİZ 100 YAŞINA BASACAK"

Japonya'da sahneye çıkan Barış Manço, 2023 şarkısından bahsederek bu yılla ilgili dileklerini sıralamıştı. Konser esnasında Türk Bayrağı sallayarak şarkısından bahseden Barış Manço, "O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak. Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" diyor. Sözleri herkesi duygulandıran Manço'nun 28 yıl önce çekilen videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmaya başlandı.