Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi - Haberler

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Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden usta sanatçı Barış Manço şarkılarla anıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden usta sanatçı Barış Manço şarkılarla anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ve Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserlere 7'den 77'ye yoğun bir katılım oldu. Her iki konserde Barış Manço'nun en sevilen şarkıları seslendirildi.

Konserlerde Barış Manço'nun bir hayali de gerçekleştirilerek ailesi ve müzisyenlere bıraktığı bir miras olan 2023 adlı eseri Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk defa seslendirildi. Menteşe ve Marmaris'te düzenlenen Barış Manço konserlerine sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı'da katıldı. - MUĞLA

Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi

Barış Manço'nun 2023 adlı eseri ilk defa seslendirildi

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Büyükşehir Belediyesi, Barış Manço, Marmaris, Muğla, Magazin, Haberler

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