Balıkesirli Folklorcular Yarı Finale Yükseldi

Balıkesirli Folklorcular Yarı Finale Yükseldi
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Balıkesirli Ayna Kültür Sanat ekibinin liseli gençlerden oluşturduğu folklor ekibi katıldığı televizyon gösterisinde sergilediği Kuvayı Milli dans gösterisi ile yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Balıkesirli Ayna Kültür Sanat ekibinin liseli gençlerden oluşturduğu folklor ekibi katıldığı televizyon gösterisinde sergilediği Kuvayı Milli dans gösterisi ile yarı finale kalma başarısı gösterdi. Balıkesirli genç folklorcular ortaya koydukları performans, koreografi ve muhteşem gösterileri ile geceye damga vurarak, jürinin övgülerini alarak, yarı finale yükseldi.

Balıkesir Ayna Kültür Sanatın yetenekli gençleri ile katıldığı yarışmada sergiledikleri performans ile tüm Türkiye'de büyük beğeni kazandı. Genellikle 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri olan gençler Kuvayi Milliye ruhunun sergilendiği koreografi performansı jüri üyelerinin de yoğun desteğini alarak yarı finale kalmayı başardı.

Ayna Kültür Sanat Başkanı Aysun Ayna ve Antrenör Ayhan Ayna yarı finale kalmanın mutluluğu ile yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandılar. "Ayna Kültür Sanat olarak 2016 yılında Balıkesir'de başladığımız bu kutlu yolculukta, binlerce gencimizin emeği, alın teri ve yüreğiyle ulaştık. Bugüne kadar 10 bine yakın öğrenciyle çalışma yapmanın onurunu yaşıyoruz. ve birlikte birçok unutulmaz başarıya imza attık.

2018 Türkiye 3.sü, 2022 Türkiye 4.sü, 2023 Türkiye 2.si, 2023 Balkan Şampiyonu, 2024 Türkiye 3.sü ve 2025 Bölge 1.si olduk.

Ve daha birçok il, bölge ve Türkiye derecesiyle dolu gurur tablomuz. Bu başarılar, sadece bir yarışma sonucu değil, bir inancın, emeğin ve kültür aşkının eseridir."

Ayna sözlerinin devamın da katkı veren paydaşlarına teşekkür etti. Ayna, "İbrahim Cıngı'ya Koreografi ve oyun düzenlemesinde, Tarkan Erkan'a Koreografi ve oyun düzenlemesinde, Nuri Aslantaş'a da Kostüm tasarım ve uygulamasını yaptıkları için minnettar olduklarını" açıkladı.

Ayna grubu olarak amaçlarının sadece ödüller kazanmak değil; Halk oyunlarını, Balıkesir'e ait kültürel değerleri, milli mücadeleyi ve bu toprağın kahramanlarını genç nesillere taşıma. Her figürde bir tarihi, her ezgide bir ruhu yaşatmak. Bundan sonra da sadece sahnelerde değil, gönüllerde iz bırakmaya, her çocuğun hayatına dokunan bir kültür meşalesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bir ekibiz, çünkü biz bir aileyiz, çünkü biz Ayna'yız. Ayna Kültür Sanat Ekibi olarak tüm sanatseverlerden destek beklediklerini açıkladılar.

Antrenör Ayhan Ayna Yarı finalde yine Balıkesir'in önemli bir Kuvacı'nın hayatını sergileyeceklerini. Hatta finale kadar çıkarlarsa daha güzel bir koreografi ile canlandıracaklarını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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