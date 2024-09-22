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Baia Bodrum, 2024 Altın Melek Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Turizm İşletmesi Ödülünü Aldı

Baia Bodrum, 2024 Altın Melek Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Turizm İşletmesi Ödülünü Aldı
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Baia Bodrum, 2024 Altın Melek Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Turizm İşletmesi ödülünü kazanarak, sektördeki liderliğini pekiştirdi. Otelin genel müdürü Erdem Başarır, ödülün ekibin özverili çalışmaları ve sunduğu kaliteli hizmetin bir sonucu olduğunu belirtti.

Turizm dünyasının prestijli ödüllerinden biri olan 2024 Altın Melek Ödülleri'nde Baia Bodrum, Yılın En Başarılı Turizm İşletmesi ödülüne layık görüldü.

Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan Baia Bodrum, sunduğu yüksek kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik odaklı turizm yaklaşımı ile sektörde öne çıkan otellerden biri olarak bu ödülü kazandı.

Baia Hotels Cluster Genel Müdürü Erdem Başarır, Yılın En İyi Otel İşletmecisi seçilirken, ödül töreninde otel adına söz alan Serkan Karaman ve Yeliz Akın Başer, "Bu ödül, Baia Bodrum ekibinin özverili çalışmaları ve turizm sektörüne sağladığımız katkıların bir sonucudur. Kalite standartlarını yükseltmek adına verdiğimiz çabaların takdir edilmesinden büyük onur duyuyoruz," dedi.

Baia Bodrum, yerli ve yabancı turistler için Türkiye'nin önde gelen tatil destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor ve bu büyük başarısıyla sektördeki lider konumunu pekiştiriyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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