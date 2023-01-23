Bahar Candan'dan 'Ebru Gündeş, sevgilini elinden nasıl aldı?' sorusuna cevap: Kimseye yenileceğimi düşünmezdim

Bir dönem aşk yaşadığı Rassan Khoshnaw'ı Ebru Gündeş'e kaptırdığını söyleyerek sık sık adından söz ettiren Bahar Candan, konuk olduğu canlı yayında "Ebru Gündeş, Rassan'ı senin elinden nasıl aldı?" sorusuna "Bazı konularda 40 fırın ekmek yemem gerekiyor. Yaşam tecrübesi çok önemli. Ben kimseye yenileceğimi düşünmezdim" cevabını verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bahar Candan, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Eski sevgilisi Rassan Khoshnaw'ı Ebru Gündeş'e kaptırdığı iddiası hakkında konuşan Candan, namaza başlama sürecini de anlattı.

"KİMSEYE YENİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM"

Candan, " Ebru Gündeş, Rassan'ı senin elinden nasıl aldı?" sorusu üzerine "Evet. Hani 40 fırın ekmek yemek lazım derler ya... Ben ne kadar popüler olursam olayım bazı noktalarda 40-45 fırın ekmek yemem gerekiyor. Biz çok genç yaşta ünlü olduk ama bir şeyler eksik. Yaşam tecrübesi çok önemli. Ben kimseye yenileceğimi düşünmezdim. Ben yıllar önce bir darp olayı yaşadım. Hadise hemen 'kadına şiddete hayır' diyerek beni paylaştı ama Ebru Gündeş paylaşmadı. Nur Yerlitaş da bizi bir yerde tanıştırmıştı ama ben Ebru Gündeş'in benden hoşlanmadığını hissetmiştim" dedi.

"RASSAN BENİ HEP İYİYE YÖNLENDİRDİ"

Eski sevgilisi Rassan Khoshnaw hakkında konuşan Candan, "Rassan çok iyi ve cömert bir adam. İlişkide bir sorun varsa ondan kaynaklı değildir. Zaten sorun varmış ve ayrılmışlar. Rassan bana dönerse beni bulabilir mi bilmiyorum. Ben onun sadece beyefendiliğini beğeniyorum. Çok cömert biri ama ben ondan asla bir şey istemedim. Bana yakışmazdı. Rassan beni hep iyiye yönlendirdi. 'Evine git', 'Gece kulüplerine gitme', 'Gece dışarıya çıkma', 'Bir yere gideceksen de kız arkadaşlarınla git' derdi" ifadelerini kullandı.

"NAMAZA ABLAM SAYESİNDE BAŞLADIM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla namaza başlayacağını duyuran Candan, sözlerine şöyle devam etti: "Namaz kılmaya başladım. Onunla da ayrılmamış olsaydık beni o başlatırdı. O olmasa da ben yine o yolda devam ettim. Namaza ablam sayesinde başladım. İlk o başlamıştı."