Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı poz tartışma yarattı. Nihal Candan'la arabada poz veren Bahar Candan'ın paylaşımında ablasının iç çamaşırı göründü. Candan'ın paylaşımına ise "Edep yahu" yorumları yağdı.

Tuhaf çıkışları ve ilginç tarzıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Bahar Candan, bu sefer de paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle adından söz ettirmeyi başardı.

TAKİPÇİLERİ RAHATSIZ OLDU

Bahar Candan, sosyal medya hesabından ablası Nihal Candan ile arabada verdiği pozu paylaştı. Candan'ın, ablasıyla olan ilginç, bir o kadar da cesur pozuna beğeniden çok eleştiri geldi. Paylaşımda Nihal Candan'ın iç çamaşırının göründüğünü fark eden takipçileri "Edep yahu" diyerek ikiliye tepki gösterdi.