Ayşe Kırca'dan komedyen sevgilisine övgü dolu sözler
Güncelleme:
Ayşe Kırca, komedyen sevgilisi Doğu Demirkol için "olağanüstü bir yetenek" derken onu babası Levent Kırca ile kıyasladı. Ünlü oyuncu, Demirkol'un yeteneğinin sadece kendisi için değil, Türkiye'nin de en iyileri arasında olduğunu vurguladı.

Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca katıldığı bir etkinlikte magazincilerin sorularını yanıtladı. Sevgilisi Doğu Demirkol'un komedyenlik yeteneğini överek anlatan Ayşe Kırca, "Babamdan sonra Türkiye'ye gelmiş en yetenekli komedyen olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Övgü sözlerinde bu kadarla yeterli kalmayan Ayşe Kırca, 'Sevgilim olduğu için söylemiyorum, önceden de böyle düşünüyordum. Dünya çapında bile en iyiler arasında sayılabilir. Doğu olağanüstü bir yetenek, Türkiye'de şu an tek" ifadelerini kullandı.

Çift, uzun süredir birlikte ve magazin dünyasının yakından takip ettiği bir ilişki yaşıyor. Ayşe Kırca'nın övgü dolu sözleri, Demirkol'un kariyerine olan hayranlığı ve sevgisini gözler önüne serdi.

Hakan Kanburoğlu
