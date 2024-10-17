Ayşe Ekiz'in son paylaşımına herkes aynı yorumu yaptı: Makyaj yapma

Masterchef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından biri olan ve doğallıyla ilgili çeken Ayşe Ekiz yarışmadan elendikten sonra sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

SON PAYLAŞIMI BEĞENİLMEDİ

Zaman zaman bazı markalarla iş birliği yaparak popülaritesini paraya çevirmek isteyen Ayşe Ekiz'in son paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Abartılı makyajıyla dikkat çeken Ekiz'in fotoğrafını görenler, "Biz senin doğal hallerini sevdik. Ne olur makyaj yapma... Yapacaksan da abartma" çağrısında bulundu.

İşte Ayşe Ekiz'in o paylaşımı;