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Ayşe Ekiz'in son paylaşımına herkes aynı yorumu yaptı: Makyaj yapma

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MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekiz'in paylaştığı son fotoğrafı görenler makyajını abartılı bulduklarını belirterek "Makyaj yapma" çağrısında bulundu.

Masterchef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından biri olan ve doğallıyla ilgili çeken Ayşe Ekiz yarışmadan elendikten sonra sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

SON PAYLAŞIMI BEĞENİLMEDİ

Zaman zaman bazı markalarla iş birliği yaparak popülaritesini paraya çevirmek isteyen Ayşe Ekiz'in son paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Abartılı makyajıyla dikkat çeken Ekiz'in fotoğrafını görenler, "Biz senin doğal hallerini sevdik. Ne olur makyaj yapma... Yapacaksan da abartma" çağrısında bulundu.

İşte Ayşe Ekiz'in o paylaşımı;

Ayşe Ekiz'in son paylaşımına herkes aynı yorumu yaptı: Makyaj yapma

Ayşe Ekiz'in son paylaşımına herkes aynı yorumu yaptı: Makyaj yapma
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (8)

Vatandaşın biri:

Ne var abartılı bir makyaj yok ki bunda… kız gencecik 20 küsür yaşlarda bırakın yaşasın hayatını yahu.

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ali gedizli:

Ben makyajlı paylaşım göremiyorum işte o fotoğraf ondan sonrası yok

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ALP Çaray:

Kime maşallah desek 2 dakika yaşamıyor…

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ARSLANOĞLU Hakan:

Para yakın zamanda Ayşe Ekiz' ide değiştirir.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Canan Karatay artık şunu yiyin bunu yemeyin demiyor. zaten almak istediğinizi alıp yiyemiyorsunuz, açlıktan ölmeyin yeter diyor.

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Cem Demirci:

Ayşe Sabit kal , Az Değiş Fakat Böyle Değil.Uçma , Egon olmaya başlamış,uzak dur.Herkesin Belli Bir Güzelliği Var,Kendini Çok Zorlamaya Başladın.Yapma Lütfen

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Muharrem Güreli:

Yakında koca yi bırakır

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Veysel Bırgun:

Ufak bi ekranda görünen hemen kendini bişey sanıyor.

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