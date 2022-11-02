Ayna karşısında iç çamaşırıyla poz veren Aleyna Tilki'ye tepki yağıyor! Ünlü sanatçı fena çıkıştı

Birkaç gün önce yeni şarkısı "Tanırım İntiharı"nı yayınlayan Aleyna Tilki, soluğu İngiltere'de aldı. Kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar veren ünlü şarkıcı Londra'da fotoğraf çekimi yaptı.

AYNA KARŞISINDA CESUR POZ

Sık sık cesur paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, bomba etkisi yaratan iç çamaşırlı pozunu yayınladı. Tilki'nin, "Londra'da fotoğraf çekiminden selam" notuyla paylaştığı iddialı pozu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"GERÇEKTEN YAZIK"

Birçok kişi genç şarkıcının iç çamaşırlı pozuna tepki gösterdi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de Tilki'ye tepki gösterenlerden isimlerdendi. Akyürek, "Bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum, sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye hiç şaşırmayalım. Önlerinde bu örnekler varken. Gerçekten yazık" sözleriyle Tilki'yi eleştirdi.