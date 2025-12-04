Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Özel hayatı ve zaman zaman gündeme gelen tarikat iddiaları nedeniyle yıllarca konuşulan ünlü isim, ABD'de geçirdiği dönemin ardından sosyal medya kullanımını da oldukça azaltmıştı.

Bir dönem "397 bölüm oynadım, 20 yılım bu işle geçti. Çok değerli ama bir o kadar da yorucuydu. Bir ara verelim istedik. Şimdi yeniden istenmeye başladı, nasipse olur" diyerek diziye dönüş sinyali veren Şaşmaz, o açıklamanın ardından sessizliğe bürünmüştü.

"ANKARA ZİYARETİ" PAYLAŞIMI HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Necati Şaşmaz, uzun süren bu sessizliğini "Ankara ziyareti" notuyla yaptığı yeni paylaşımıyla bozdu. Kırlaşmış saçları ve sade tarzıyla dikkat çeken Şaşmaz'ın son hali, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

PAYLAŞIMI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü oyuncunun fotoğrafını gören hayranları, "Artık seni televizyonda görmek istiyoruz", "Ekrana dön Polat", "Seni ekranda görmeyi özledik" ifadeleriyle paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. Necati Şaşmaz'ın yeni hali, hem nostalji rüzgarı estirdi hem de yıllardır devam eden "Kurtlar Vadisi ekranlara dönecek mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.