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Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu

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Şarkıları, dansları ve enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Aydilge, bu sefer de yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Labrum kemiğinde yırtık meydana gelen Aydilge, ameliyata alındı.

Ameliyat öncesi hasta yatağından çektiği videoyla sevenlerine seslenen Aydilge, "Ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Şarkımda da değdiğim gibi hayat şaşırtır hep zaten. Kalçamda labrum yırtığı var. Ben hoplamayı zıplamayı çok seviyorum sahnede ama biraz fazla olmuş galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. Onun temizlenip dikilmesi gerekiyor. İnşallah sonrasında eskisinden daha iyi şekilde şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve güzel enerjilerinizi yollamayı unutmayın" dedi.

Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu

Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ameliyat Aydilge Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

ekaf paseh:

bunlar kim ben heralde geçmişte kaldım...

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Erkan ŞENER:

Merak etmeyin yalnız değilsiniz

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Filiz Şen:

geçmiş olsun canım ????

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sinan çayırcı:

Merak edenlere gelsin :) Labrum yırtığı, kalça ekleminin çukur yuva bölümü olan asetabulumu kaplayan labrum olarak isimlendirilen elastik dokunun zedelenmesi veya yaralanması sonucu gelişir. Labrumda oluşan yırtıklar; dejeneratif ve yapısal problemler veya yaralanmalardan kaynaklanabilir.

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