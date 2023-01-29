Aydemir Akbaş, hakkında çıkan ölüm haberlerine paylaştığı video ile tepki gösterdi

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Ayemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha kansere yakalandığını duyurmuştu.

"TEDAVİM BAŞLADI, KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Instagram hesabından hastanede çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Akbaş, "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler" ifadelerini kullandı.

"SAPASAĞLAM AYAKTAYIM"

86 yaşındaki ünlü oyuncu kansere yakalandığını duyurmasının ardından bazı mecralarda hakkında öldüğüne dair haberler çıktı. Aydemir Akbaş iddialar sonrası sosyal medya hesabından video paylaştı. Usta oyuncu, "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye durumumu sosyal medyada açık açık anlattım. Tedavim henüz başlamadı. En uygun ilaç aranıyor. O ilaç bulunduğu takdirde 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Sapasağlam ayaktayım. Geçen sefer de gırtlak kanserini yenmiştim. Bende hem Arnavutluk hem de Lazlık var, inadım inat kanseri yeneceğim."