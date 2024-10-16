Aydan Şener: Çalıkuşu ile eşsiz bir şöhret yakaladım, daha büyük paralar kazanabilirdim

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com stüdyosunda Haber Bahane programının bu haftaki konuğu eski Türkiye güzeli ve oyuncu Aydan Şener oldu. 1986 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisi ile yakaladığı büyük şöhreti anlattı.

"ÇALIKUŞU İLE BENZERİ OLMAYAN BİR ŞÖHRET YAKALADIM"

1986 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisi ile yakaladığı büyük şöhreti anlatan ünlü oyuncu, "Çok tepeden indim. Çalıkuşu ile kurtlar sofrasında bir şeyler için mücadele etmemi gerektirecek bir şey olmadı. Ben zaten hepsinin tepesinden öyle bir şöhretle indim ki. Bu bir gerçek, asla övünmek için söylemiyorum. Çok büyük bir şöhretle ama, hakikaten günümüzde benzerini gösterebileceğim bir şöhret değil. Dolayısıyla da ne kimse bana bulaştı ne ben zaten kimseye bulaşmam. Benimle çok uğraşılmadı." ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA BÜYÜK PARALAR KAZANABİLİRDİM"

Mesleki hırsları olmadığını dile getiren Şener, "Çok daha büyük paralar kazanabilirdim, çok daha fazla çalışabilirdim ama bu bir seçim meselesi Gökay. Yani yapı ve seçim meselesi ama bazen senin gibi düşündüğüm de oluyor. Haklısın, müthiş bir rekabet ortamı, hele ki 2000'lerden sonra. Ama ben bunu seçtim ve seçtiğim halde çok şükür ki bugünlere kadar gelebilmiş olmak, kalıcı olabilmek, insanların gönlünde yer edip hala saygı görüyor olabilmek bana her zaman için yetti. Tabi ki paramı da kazandım ama dediğim gibi çok daha fazlası olabilirdi." dedi.