Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in eski oyuncusu Jai Evans'ın ölüm haberi, sevenlerini üzüntüye boğdu. 43 yaşındaki Evans, 4 Eylül'de Sydney'deki lüks dairesinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

1990'larda Home and Away dizisinde rol alan Evans, daha sonra oyunculuğu bırakıp halkla ilişkiler alanında başarılı bir kariyer yapmıştı. Özellikle Married At First Sight gibi popüler reality show yıldızlarıyla çalışarak tanınıyordu.

Ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Polis, olayla ilgili adli tıp raporunun hazırlanacağını bildirdi.

Evans'ın beklenmedik ölümü, arkadaşları ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, onun enerjik kişiliği ve yardımseverliği övüldü.

24 yaşında kendi PR şirketini kuran Evans, medya dünyasında saygın bir isim haline gelmişti. Kariyeri boyunca birçok ünlüye ve medya şirketine danışmanlık yapmıştı.

Evans, ünlülere verdiği son röportajında, başarılı olmanın sırrının autentik kalmak ve hayranlarla samimi bir ilişki kurmak olduğunu vurgulamıştı.

Bu beklenmedik kayıp, Avustralya eğlence dünyasında derin bir iz bıraktı. Evans'ın arkasında bıraktığı miras, genç yeteneklere ilham kaynağı olmaya devam edecek.