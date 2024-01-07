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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hastanelik oldu

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Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan Vural Çelik hastanelik oldu. Influenza'ya yakalanan ünlü oyuncu geçmiş olsun mesajlarına teşekkür ederek durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı. Hastanede gördüğü tedavainin ardından eve geçen ünlü oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek kendisini merak eden sevenlerine teşekkür etti.

INFLUENZA'YA YAKALANDI

Hastane yatağından serum aldığı anlarını paylaşan Kubilay Aka sevenlerini korkuttu. Son dönemin salgın hastalığı Influenza'ya yakalanan ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hastanelik oldu

"İLAÇLARIMI ALIP İSTİRAHAT EDİYORUM"

Vural Çelik, "Gönderdiğiniz binlerce "Geçmiş Olsun" mesajı için çok teşekkür ederim. Ayrıca böylesine sevilmenin gururunu yaşattığınız içinde. Eve geldim, ilaçlarımı kullanıp istirahat ediyorum. Her biriniz benim için ayrı ayrı, birbirine hiç benzemeyen güzellikte kar tanelerisiniz. Sağlıkla kalın."

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hastanelik oldu

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hastanelik oldu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Avrupa Yakası Vural Çelik Magazin Haberler

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