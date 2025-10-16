Haberler

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı
Haber Videosu

Büyük umutlarla başlayan ancak reyting savaşında aradığını bulamayan Can Borcu dizisi, 28. bölümüyle ekrana veda etti. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, iddialı kadrosuna rağmen izleyici ilgisini sürdüremedi.

ATV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Can Borcu, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reyting savaşına yenik düşerek dün akşam yayımlanan 28. bölümüyle ekrana veda etti.

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi iddialı isimlerin yer aldığı dizi, daha önce final yapacağı konuşulan projeler arasında bulunuyordu.

BEKLENEN FİNAL GELDİ

Geçtiğimiz sezon final yapması beklenen ancak yeni sezona taşınan Can Borcu, düşük reyting sonuçları nedeniyle erken bitirme kararı aldı.

Dizi, 26. bölümden sonra yolun sonuna geldi ve iki ek bölümle birlikte 28. bölümüyle izleyicisine dün akşam veda etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAyazBulut:

Özellikle kadın oyuncular da iyi mide var kanalları her gezdiğim de sürekli ağız ağızalar kusmamak elde değil.. Bunun için izlemiyoruz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

haram maldan hayır gelmez rüzgar esintisi gibidir eser geçer kar ettiğini sanarsın kul millet yetim hakkı yiyeni yediği iflah etmez illa bir yerinden kusar.kimse görmez,kimse bilmez bunların göçüp gittiğinde cehennemde çekeceği azabı da yanına kar kalır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.