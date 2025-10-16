ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

ATV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Can Borcu, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reyting savaşına yenik düşerek dün akşam yayımlanan 28. bölümüyle ekrana veda etti.

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi iddialı isimlerin yer aldığı dizi, daha önce final yapacağı konuşulan projeler arasında bulunuyordu.

BEKLENEN FİNAL GELDİ

Geçtiğimiz sezon final yapması beklenen ancak yeni sezona taşınan Can Borcu, düşük reyting sonuçları nedeniyle erken bitirme kararı aldı.

Dizi, 26. bölümden sonra yolun sonuna geldi ve iki ek bölümle birlikte 28. bölümüyle izleyicisine dün akşam veda etti.