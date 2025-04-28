Attila Atasoy: En ünlü zamanlarımda cebimde para yoktu

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan Attila Atasoy, sanat yaşamı boyunca yaşadığı iniş çıkışları ve özel hayatındaki unutulmaz anları izleyicilerle paylaştı. Atasoy, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

"PEYNİR EKMEKLE MUTLU OLAN BİR ADAMIM"

Attila Atasoy, yaşam felsefesinin her zaman sadelikten yana olduğunu söyledi. "Peynir ekmekle mutlu olan bir adamım" diyen Atasoy, mütevazı yaşantısına her zaman bağlı kaldığını belirtti. Müzik kariyerine başladığında beş yıl kalmayı planladığını ancak sahnede 51 yılı geride bıraktığını sözlerine ekledi. "Piyasaya girdiğimde 5 yıl kalır giderim diye düşünmüştüm, 51 yıl oldu" diyerek sürpriz dolu sanat yolculuğunu anlattı.

"ÜNLÜYDÜM AMA PARAM YOKTU"

Şöhretin her zaman maddi kazançla birlikte gelmediğini vurgulayan Atasoy, "Ünlüydüm ama param yoktu, en parasız günlerim en ünlü zamanlarım oldu" diyerek dikkat çeken bir itirafta bulundu. Gazino dünyasına tam anlamıyla adapte olamadığını dile getiren Atasoy, "Gazinolarda bana karşı ambargo hep oldu" diyerek sahne hayatındaki zorluklara da değindi. Şöhretin bir dönem kendisini hafif şımarttığını ancak bu süreci zamanla aştığını söyledi.

"İLK AŞKIMI ECZACILIK OKURKEN YAŞADIM"

Eczacılık eğitimi aldığı dönemden de bahseden Attila Atasoy, "İlk aşkım eczacılık okurken oldu" dedi. Gençlik yıllarında yaşadığı çapkınlık döneminden ve birkaç kez aldatıldığından da söz eden Atasoy, "Her genç gibi bir çapkınlık dönemi oluyor" ifadelerini kullandı. Aşk hayatında yaşadığı bazı kırılmaların evlilik kararında etkili olduğunu belirtti ve "Her şey güzel bir şekilde devam ediyor olsaydı, evlenmezdim" dedi.