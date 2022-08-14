Atiye Yağan Yağmura Rağmen Sahneden İnmedi

Kültür Bakanlığı ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Teknofest Türkiye etkinlikleri kapsamında Gençlik Oyunları Festivali'nde Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, sahne aldı.

Anadolu Motor ve Doğa Sporları Derneği tarafından Afyonkarahisar valiliği ve belediyesinin katkılarıyla ücretsiz katılımla gerçekleştirilen konsere 20 bin kişi katıldı. Saatler öncesinden alanda yerini almaya başlayan Atiye hayranları her şarkıya dev bir koro halinde eşlik ettiler.

İki dansçısı ve orkestrasıyla sahnede güçlü bir performans sergileyen Atiye, konserin ilk dakikalarında yağmaya başlayan ve dakikalar içinde hızlanan yağmura rağmen konserine hiç ara vermeden iki saat boyunca sahnede art arda en sevilen şarkılarını seslendirdi. Atiye'yi dinlemeye gelen binlerce seveni de yağan yağmura aldırış etmeden konser alanını terk etmeden son anına kadar eğlendiler.

Son hiti Dalgana Bak ile coşkulu bir şekilde konser açılışını yapan Atiye, 'Salla', 'Budur','Ya Habibi', 'Mazallah', 'Soygun Var' gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarını, dansçılarının da eşlik etmesi ile sahne üstünde büyük bir müzik ziyafeti gerçekleştirdi.