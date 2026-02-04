Haberler

Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, doğum günü paylaşımının altına gelen bir yorum üzerine Jeffrey Epstein ile ilgili sert ifadeler kullandı. Bir takipçisinin 'Sen niye hiç Epstein ile ilgili yorum yapmıyorsun?' sorusuna Taş, 'Ben hiç takılmadım ki onunla! İçim rahat o yüzden. Takılanlar düşünsün bro' yanıtını verdi. Takipçisinin 'Ama insan bir kınar, bir ses çıkarır' demesi üzerine Taş, 'Allah belasını versin! O aşağılık p***vengin! Umarım ölür!' ifadelerini kullandı.

  • Atilla Taş, Jeffrey Epstein ile ilgili soruya 'Ben hiç takılmadım ki onunla! İçim rahat o yüzden. Takılanlar düşünsün bro.' yanıtını verdi.
  • Atilla Taş, Jeffrey Epstein için 'Allah belasını versin! O aşağılık p***vengin! Umarım ölür!' ifadelerini kullandı.
  • Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da cezaevinde ölü bulundu ve ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçti.

Doğum gününde yaptığı esprili paylaşım kısa sürede gündem olan ünlü şarkıcı Atilla Taş, Jeffrey Epstein tartışmasıyla da sosyal medyanın odağına oturdu. Taş, paylaşımının altına gelen bir yorum üzerine Epstein'le ilgili sert ifadeler kullandı.

"ELİNİZDE NE İŞ VARSA BIRAKIN"

Atilla Taş, doğum günü paylaşımında,"Elinizde ne iş varsa bırakıp çabuk doğum günümü kutlayın olm! İlgiye ihtiyacım var şu an!" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

TAKİPÇİSİNDEN EPSTEİN SORUSU

Paylaşımın altına yorum yapan bir takipçi, Taş'a,"Sen niye hiç Epstein ile ilgili yorum yapmıyorsun dayı?" sorusunu yöneltti. Taş bu soruya bomba biri yanıt verdi.

"HİÇ TAKILMADIM, İÇİM RAHAT"

Bu soruya yanıt veren Atilla Taş, şu ifadeleri kullandı: "Ben hiç takılmadım ki onunla! İçim rahat o yüzden. Takılanlar düşünsün bro."

Ancak aynı takipçi bu kez, "Ama insan bir kınar, bir ses çıkarır. Normal bir şey gibi susmak da ne bileyim" diyerek Taş'tan yeni bir açıklama beklediğini belirtti.

SERT TEPKİ: O AŞAĞILIK...

Bunun üzerine Atilla Taş, tepkisini sertleştirerek Jeffrey Epstein hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Allah belasını versin! O aşağılık p***vengin! Umarım ölür!"

Taş'ın bu yanıtı da takipçileri arasında tartışma yarattı. "Ölmedi mi diyorsun yeni" diyenden "Zaten öldü" diyenine kadar pek çok yorum geldi.

EPSTEİN 2019'DA CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Jeffrey Epstein, cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklediği sırada 10 Ağustos 2019'da cezaevinde ölü bulunmuş, ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçmişti. Epstein'in ölümü ve arkasındaki soru işaretleri hâlâ kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı

Bakan Şimşek'in Justin Bieber paylaşımı çok konuşulacak
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRaşit Doğan:

sen kimsin ki kendini bir şey sanıyorsun

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarioglanli38:

buda adamım diye piyasada geziyor nedir kimdir ne is yapar belli degil

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Taş:

kaymak tabaka girebiliyor oraya ham çökeleği ne yapsınlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi

Birbirlerini tehdit ediyorlardı! Savaş baltalarını gömdüler
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş