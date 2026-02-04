Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Doğum gününde yaptığı esprili paylaşım kısa sürede gündem olan ünlü şarkıcı Atilla Taş, Jeffrey Epstein tartışmasıyla da sosyal medyanın odağına oturdu. Taş, paylaşımının altına gelen bir yorum üzerine Epstein'le ilgili sert ifadeler kullandı.

"ELİNİZDE NE İŞ VARSA BIRAKIN"

Atilla Taş, doğum günü paylaşımında,"Elinizde ne iş varsa bırakıp çabuk doğum günümü kutlayın olm! İlgiye ihtiyacım var şu an!" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

TAKİPÇİSİNDEN EPSTEİN SORUSU

Paylaşımın altına yorum yapan bir takipçi, Taş'a,"Sen niye hiç Epstein ile ilgili yorum yapmıyorsun dayı?" sorusunu yöneltti. Taş bu soruya bomba biri yanıt verdi.

"HİÇ TAKILMADIM, İÇİM RAHAT"

Bu soruya yanıt veren Atilla Taş, şu ifadeleri kullandı: "Ben hiç takılmadım ki onunla! İçim rahat o yüzden. Takılanlar düşünsün bro."

Ancak aynı takipçi bu kez, "Ama insan bir kınar, bir ses çıkarır. Normal bir şey gibi susmak da ne bileyim" diyerek Taş'tan yeni bir açıklama beklediğini belirtti.

SERT TEPKİ: O AŞAĞILIK...

Bunun üzerine Atilla Taş, tepkisini sertleştirerek Jeffrey Epstein hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Allah belasını versin! O aşağılık p***vengin! Umarım ölür!"

Taş'ın bu yanıtı da takipçileri arasında tartışma yarattı. "Ölmedi mi diyorsun yeni" diyenden "Zaten öldü" diyenine kadar pek çok yorum geldi.

EPSTEİN 2019'DA CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Jeffrey Epstein, cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklediği sırada 10 Ağustos 2019'da cezaevinde ölü bulunmuş, ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçmişti. Epstein'in ölümü ve arkasındaki soru işaretleri hâlâ kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.